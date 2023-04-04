«Аль-Хиляль» предложил Месси 400 млн евро в год

Саудовский «Аль-Хиляль» заинтересован в услугах нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, клуб предложил форварду контракт с зарплатой 400 млн евро в год. Сроки соглашения не уточняются.

Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец решил покинуть «ПСЖ», так как его не устроили детали нового договора, а именно – понижение годового оклада.

Напомним, контракт Месси с французским клубом истекает летом 2023 года. Таким образом, он может присоединиться к новой команде на правах свободного агента.