Ловчев назвал одну из причин высокой результативности Дзюбы

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался относительно игры нападающего Артема Дзюбы в составе «Локомотива».

Напомним, что 34-летний футболист забил шесть голов за железнодорожников в четырех матчах.

«Говорил уже, что он забьет шесть-восемь голов, и он на пути к тому, чтобы забить уже и десять. Не удивлен. Парень характерный, самолюбивый и на скепсис он отвечает голами. Дзюба – бомбардир, и чем больше его критикуют, тем больше злят, и тем больше он будет отвечать», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Добавим, что «Локомотив» занимает 11-е место в талице РПЛ, набрав 25 очков.