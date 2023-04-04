«Полностью отдаюсь работе». Йоканович - о возможном уходе из «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался относительно своего будущем после поражения от «Акрона» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России.

Напомним, что основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее был «Акрон» (4:1). »Динамо» покинуло турнир.

«Сколько времени должно пройти, чтобы я понял, что это не моя должность? Это не вопрос для меня. Я работаю главным тренером на протяжении 15 лет, полностью отдаюсь работе. Сейчас я нахожусь в том же ресурсе», – цитирует Йокановича «Чемпионат».

Отметим, что «Акрон» выступает в Первой лиге.