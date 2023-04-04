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Фомин – о поражении «Динамо» в матче с «Акроном»: Удача и мастерство от нас отвернулись

Москвичи уступили в серии пенальти.
04 апреля 2023 23:19
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился эмоциями после поражения от «Акрона» в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Напомним, основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались игроки тольяттинской команды (4:1).

«Я не знаю, как это объяснить. Сложно. Хотелось выиграть и проходить дальше, к игре подошли серьезно, моменты создавали. Но удача и мастерство от нас отвернулись», – заявил игрок для «Матч ТВ».

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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