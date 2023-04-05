«Осасуна» вышла в финал Кубка Испании, сыграв вничью с «Атлетиком» в ответном матче

Футболисты «Осасуны» на выезде сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1) в ответном матче Кубка Испании.

Отметим, что в составе хозяев гол забил Иньяки Уильямс (33-я минута). В дополнительное время итоговую победу гостям в двухматчевом противостоянии принес забитый мяч Пабло Ибаньеса (116).

Добавим, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из города Памплона.

Таким образом, подопечные Хагобы Аррасете вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Реал» – «Барселона».