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«Осасуна» вышла в финал Кубка Испании, сыграв вничью с «Атлетиком» в ответном матче

Финалист турнира определился в дополнительное время.
05 апреля 2023 00:48

Футболисты «Осасуны» на выезде сыграли вничью с «Атлетиком» (1:1) в ответном матче Кубка Испании.

Отметим, что в составе хозяев гол забил Иньяки Уильямс (33-я минута). В дополнительное время итоговую победу гостям в двухматчевом противостоянии принес забитый мяч Пабло Ибаньеса (116).

Добавим, что первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из города Памплона.

Таким образом, подопечные Хагобы Аррасете вышли в финал турнира, где сыграют с победителем пары «Реал» – «Барселона».

источник: «Советский спорт»
«Осасуна» вышла в финал Кубка Испании, сыграв вничью с «Атлетиком» в ответном матче
Финалист турнира определился в дополнительное время.
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