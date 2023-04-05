Руководство «Челси» рассматривает Моуринью на должность главного тренера

Руководство лондонского «Челси» рассматривает Жозе Моуринью на должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

По данным английских журналистов, в клубе хотят, чтобы «синих» возглавил опытный специалист, Моуринью - один из вариантов, потому что болельщики продолжают уважать португальского наставника, который выиграл с «Челси» восемь трофеев, включая три победы в АПЛ.

Отмечается, что Моуринью не продавал свой дом в Лондоне.

Добавим, что португальский специалист работает главным тренером в «Роме», его контракт рассчитан до конца следующего сезона.