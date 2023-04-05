ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Руководство «Челси» рассматривает Моуринью на должность главного тренера

60-летний специалист может вернуться в Лондон.
05 апреля 2023 10:19
автор: Максим Скороходов

Руководство лондонского «Челси» рассматривает Жозе Моуринью на должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

По данным английских журналистов, в клубе хотят, чтобы «синих» возглавил опытный специалист, Моуринью - один из вариантов, потому что болельщики продолжают уважать португальского наставника, который выиграл с «Челси» восемь трофеев, включая три победы в АПЛ.

Отмечается, что Моуринью не продавал свой дом в Лондоне.

Добавим, что португальский специалист работает главным тренером в «Роме», его контракт рассчитан до конца следующего сезона.

источник: Sky Sports
Арбитра, ударившего в пах футболиста, дисквалифицировали на 12 матчей
Инцидент произошел в матче 13-го тура чемпионата Мексики.
05.04.2023 10:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Могу заверить Пари НН» не покинет премьер-лигу». Юран о главных задачах в работе
Новый главный тренер клуба Сергей Юран рассказал о главной задаче в работе.
05.04.2023 10:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Руководство «Челси» рассматривает Моуринью на должность главного тренера
60-летний специалист может вернуться в Лондон.
05.04.2023 10:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Осасуна» вышла в финал Кубка Испании, сыграв вничью с «Атлетиком» в ответном матче
Финалист турнира определился в дополнительное время.
05.04.2023 00:48
Футбол
«Ювентус» и «Интер» не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Италии
Команды забили друг другу по одному голу.
05.04.2023 00:02
Футбол
«Челси» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче АПЛ
Команды завершили встречу без забитых мячей.
04.04.2023 23:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» потерпела первое поражение при Тухеле, уступив «Фрайбургу» в Кубке Германии
Специалист возглавил команду из Мюнхена в конце марта.
04.04.2023 23:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Брайтон» обыграл «Борнмут» и обошел «Ливерпуль» в таблице АПЛ
Команда Роберто де Дзерби довела беспроигрышную серию до четырех матчей.
04.04.2023 23:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Астон Вилла» одержала победу в гостевом матче с «Лестером»
Ранее с поста главного тренера «лис» был уволен главный тренер Брендан Роджерс.
04.04.2023 23:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика