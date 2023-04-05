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«Могу заверить Пари НН» не покинет премьер-лигу». Юран о главных задачах в работе

Новый главный тренер клуба Сергей Юран рассказал о главной задаче в работе.
05 апреля 2023 10:26
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заверил, что его новая команда не покинет Российскую премьер-лигу.

«Команда находится, скажем так, в пограничном состоянии, ситуация непростая, но не критичная. Я видел команду и раньше. Поэтому, когда поступило предложение клуба, я встретился с руководством, с губернатором. Задачи понятны, мы это проходили. Да, ситуация непростая, но она решаемая. Поддержка главное, для меня, для игроков. У них есть мотивация. Могу заверить, что команда не покинет РПЛ. Сегодня поставил задачу перед собой и парнями, что нас устроит только подняться выше и избежать переходных матчей. Эта задача решаемая, и я думаю, что мы справимся», - сказал Юран в видеоинтервью клубному YouTube-каналу.

Юран также призвал болельщиков клуба прийти и поддержать команду на домашних матчах.

Во вторник клуб объявил об отставке с поста главного тренера Артема Горлова, работавшего с декабря 2022 года.

После 21 тура «Нижний Новгород» набрал 19 очков и занимает 13-е место в таблице. В минувшем туре клубу засчитано техническое поражение от «Торпедо» из-за нарушения регламента.

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