Арбитра, ударившего в пах футболиста, дисквалифицировали на 12 матчей

Арбитр Фернандо Эрнандес, ударивший коленом в область паха футболиста мексиканского клуба «Леон» Лукаса Ромеро во время матча национального первенства, дисквалифицирован на 12 матчей, сообщает Мексиканская федерация футбола (FMF).

Инцидент произошел 2 апреля в матче 13-го тура между «Америкой» и «Леоном» (2:2). После зафиксированного нарушения правил футболисты «Леона» окружили арбитра, затеяв горячий спор, и в какой-то момент Эрнандес ударил одного из игроков коленом в область паха. Позднее арбитр принес извинения за свой поступок.

Дисциплинарный комитет принял решение наказать за насильственные действия по отношению к игроку и отметить, что наказание будет более суровым, если подобное повторится.