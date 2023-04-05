Нападающий «Зенита» Малком не исключает, что покинет клуб по окончании сезона-2022/23

Нападающий «Зенита» Малком не исключил, что в летнее трансферное окно может покинуть санкт-петербургский клуб.

– Почему я ушел из «Барселоны» в «Зенит», а не в клуб ведущих европейских лиг? Я хотел выступать в Лиге чемпионов. Мы выступали в ней три года, а затем российские клубы отстранили. Сейчас у меня хороший сезон, хорошая статистика. И я могу рассмотреть возможности перейти в клуб, чтобы сыграть в еврокубках, – цитирует Малкома Relevo.

Малком перешел из «Барселоны» в составе действующих чемпионов России в августе 2019 года. В нынешнем сезоне за 27 матчей во всех турнирах он забил 19 голов и сделал 7 результативных передач.

В конце февраля 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство. Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2027 года, а портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в 24 миллиона евро.