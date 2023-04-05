Луис Энрике отправился на переговоры c «Челси»

Экс-главный тренер сборной Испании Луис Энрике вылетел в Лондон для переговоров с «Челси», сообщает журналист Мигель Дилэйни.

52-летний специалист уже общался с руководством клуба по видеосвязи и произвел хорошее впечатление.

Однако уточняется, что Энрике является лишь одним из кандидатов, ранее появлялась информация об интересе «Челси» к бывшему наставнику «Баварии» Юлиану Нагельсманну и главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

Напомним, что сборная Испании под руководством Энрике на чемпионате мира в Катаре остановилась на 1/8 финала, проиграв по пенальти Марокко.