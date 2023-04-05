«После каждого поражения остаются вопросы к тренеру». Колыванов – о будущем Йокановича в «Динамо»

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал итоги полуфинального матча ФОНБЕТ Кубок России между «Динамо» и «Акроном», который завершился победой тольяттинской команды в серии пенальти.

«Не люблю разговоры о возможных сменах тренера. Не нам решать – пусть руководство решает. Человек работал достаточно неплохо, но после каждого поражения вопросы к тренеру остаются», – цитирует Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года, заключив контракт до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» может возглавить экс-наставник «Локомотива» Марко Николича. Агент специалиста подтвердил интерес со стороны руководства бело-голубых.