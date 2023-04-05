ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«После каждого поражения остаются вопросы к тренеру». Колыванов – о будущем Йокановича в «Динамо»

Бывший форвард сборной России прокомментировал поражение бело-голубых в Кубке России.
05 апреля 2023 12:55
автор: Александр Евграфов

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал итоги полуфинального матча ФОНБЕТ Кубок России между «Динамо» и «Акроном», который завершился победой тольяттинской команды в серии пенальти.

«Не люблю разговоры о возможных сменах тренера. Не нам решать – пусть руководство решает. Человек работал достаточно неплохо, но после каждого поражения вопросы к тренеру остаются», цитирует Колыванова «Чемпионат».

Напомним, что Йоканович возглавил «Динамо» летом 2022 года, заключив контракт до конца текущего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что «Динамо» может возглавить экс-наставник «Локомотива» Марко Николича. Агент специалиста подтвердил интерес со стороны руководства бело-голубых.

Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
Словенец был единственным кандидатом.
05.04.2023 13:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
На конгрессе УЕФА почтили память Ярцева и всех футболистов, ушедших из жизни за последний год
Экс-тренер сборной России умер в июле 2022 года
05.04.2023 13:15
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Это же цирк!» Бубнов раскритиковал новую формулу розыгрыша Кубка России
Специалисту не нравится, что одни те же команды могут сыграть с собой несколько раз.
05.04.2023 13:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
«После каждого поражения остаются вопросы к тренеру». Колыванов – о будущем Йокановича в «Динамо»
Бывший форвард сборной России прокомментировал поражение бело-голубых в Кубке России.
05.04.2023 12:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Луис Энрике отправился на переговоры c «Челси»
Конкурентов у испанского специалиста предостаточно.
05.04.2023 12:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Зенита» Малком не исключает, что покинет клуб по окончании сезона-2022/23
Бразилец хочет выступать в еврокубках.
05.04.2023 12:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
Арбитра, ударившего в пах футболиста, дисквалифицировали на 12 матчей
Инцидент произошел в матче 13-го тура чемпионата Мексики.
05.04.2023 10:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Могу заверить Пари НН» не покинет премьер-лигу». Юран о главных задачах в работе
Новый главный тренер клуба Сергей Юран рассказал о главной задаче в работе.
05.04.2023 10:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Руководство «Челси» рассматривает Моуринью на должность главного тренера
60-летний специалист может вернуться в Лондон.
05.04.2023 10:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика