«Это же цирк!» Бубнов раскритиковал новую формулу розыгрыша Кубка России

Советский защитник Александр Бубнов раскритиковал систему розыгрыша Кубка России сезона-2022/23.

«Как вот теперь оценивать игру «Спартака»? Команда проиграла, но не вылетела. А сейчас и вовсе есть вероятность, что они снова встретятся с «Уралом» в финале турнира. Это же цирк!», - приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Добавим, что «Спартак» уступил «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ по сумме двух матчей с общим счетом 2:3 (1:1, 1:2). Красно-белые опустились в Путь регионов, там они начнут выступления со второго раунда полуфинала, где их соперником будет «Акрон» или проигравший в противостоянии «Краснодара» и «Ростова».