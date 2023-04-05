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«Это же цирк!» Бубнов раскритиковал новую формулу розыгрыша Кубка России

Специалисту не нравится, что одни те же команды могут сыграть с собой несколько раз.
05 апреля 2023 13:02
автор: Максим Скороходов

Советский защитник Александр Бубнов раскритиковал систему розыгрыша Кубка России сезона-2022/23.

«Как вот теперь оценивать игру «Спартака»? Команда проиграла, но не вылетела. А сейчас и вовсе есть вероятность, что они снова встретятся с «Уралом» в финале турнира. Это же цирк!», - приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Добавим, что «Спартак» уступил «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ по сумме двух матчей с общим счетом 2:3 (1:1, 1:2). Красно-белые опустились в Путь регионов, там они начнут выступления со второго раунда полуфинала, где их соперником будет «Акрон» или проигравший в противостоянии «Краснодара» и «Ростова».

источник: Sportbox.ru
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