На конгрессе УЕФА почтили память Ярцева и всех футболистов, ушедших из жизни за последний год

Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) минутой молчания почтил память всех членов футбольного сообщества, ушедших из жизни за последний год. Среди тех, о ком было упомянуто и бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев.

Заседание 47-го конгресса проходит в Лиссабоне в среду.

«За последний год европейский футбол потерял ряд дорогих и значимых фигур. Мы делаем паузу, чтобы вспомнить тех членов футбольного сообщества, которые ушли из жизни в прошлом году», — было объявлено в ходе конгресса.

Георгий Ярцев скончался 15 июля 2022 года на 75-м году жизни. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в 1996 года, сборная России, с которой Ярцев работал с 2003 по 2005 год, выступала в финальной части чемпионата Европы - 2004.

Собравшиеся также почтили память и бразильца Пеле, единственного в истории трехкратного чемпиона мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Пеле скончался в декабре 2022 года.