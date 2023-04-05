ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЭСК РФС подтвердила правильность удаления игрока «Химок» в матче с «Краснодаром»

Виталий Лысцов получил прямою красную карточку на 26-й минуте.
05 апреля 2023 13:31
автор: Максим Скороходов

В ЭСК РФС проанализировали по просьбе «Химок» удаление Виталия Лысцова в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:6).

В ЭСК заявили, что, сфолив на нападающем «Краснодаре» Джоне Кордобе, Лысцов лишил того явной возможности забить гол и поддержала решение главного арбитра Павла Шадыханова показать прямую красную карточку.

ЭСК, делая данный вывод, анализировала направление мяча к воротам «Химок» и позиции других защитников подмосковное команды, которые не могли вступить в единоборство с Кордобой.

источник: РФС
ЭСК РФС подтвердила правильность удаления игрока «Химок» в матче с «Краснодаром»
Виталий Лысцов получил прямою красную карточку на 26-й минуте.
05.04.2023 13:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
Словенец был единственным кандидатом.
05.04.2023 13:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
На конгрессе УЕФА почтили память Ярцева и всех футболистов, ушедших из жизни за последний год
Экс-тренер сборной России умер в июле 2022 года
05.04.2023 13:15
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Это же цирк!» Бубнов раскритиковал новую формулу розыгрыша Кубка России
Специалисту не нравится, что одни те же команды могут сыграть с собой несколько раз.
05.04.2023 13:02
Футбол
автор: Максим Скороходов
«После каждого поражения остаются вопросы к тренеру». Колыванов – о будущем Йокановича в «Динамо»
Бывший форвард сборной России прокомментировал поражение бело-голубых в Кубке России.
05.04.2023 12:55
Футбол
автор: Александр Евграфов
Луис Энрике отправился на переговоры c «Челси»
Конкурентов у испанского специалиста предостаточно.
05.04.2023 12:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающий «Зенита» Малком не исключает, что покинет клуб по окончании сезона-2022/23
Бразилец хочет выступать в еврокубках.
05.04.2023 12:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
Арбитра, ударившего в пах футболиста, дисквалифицировали на 12 матчей
Инцидент произошел в матче 13-го тура чемпионата Мексики.
05.04.2023 10:39
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Могу заверить Пари НН» не покинет премьер-лигу». Юран о главных задачах в работе
Новый главный тренер клуба Сергей Юран рассказал о главной задаче в работе.
05.04.2023 10:26
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика