ЭСК РФС подтвердила правильность удаления игрока «Химок» в матче с «Краснодаром»

В ЭСК РФС проанализировали по просьбе «Химок» удаление Виталия Лысцова в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:6).

В ЭСК заявили, что, сфолив на нападающем «Краснодаре» Джоне Кордобе, Лысцов лишил того явной возможности забить гол и поддержала решение главного арбитра Павла Шадыханова показать прямую красную карточку.

ЭСК, делая данный вывод, анализировала направление мяча к воротам «Химок» и позиции других защитников подмосковное команды, которые не могли вступить в единоборство с Кордобой.