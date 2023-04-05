Алексей Сафонов: «Акрон» прошел «Торпедо» и «Локомотив», настраиваться на него нужно было серьезно

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о победе «Акрона» над «Динамо» (0:0, 4:1) в полуфинальном матче Кубка России Пути регионов.

– Я говорил, если недонастроиться на «Акрон», то может получиться так, как получилось. «Акрон» уже прошел «Аланию», «Торпедо», «Локомотив». Это говорит о том, что к такому сопернику нужно отнестись со всей серьезностью. Похоже, игроки «Динамо» не смогли настроиться серьезным образом. И все мы видели, что вчера случилось в Петровском парке, – заявил Сафонов.

Напомним, что в другом полуфинале Пути регионов сыграют между собой «Краснодар» и «Ростов». Встреча состоится 6 апреля.