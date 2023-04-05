Московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» рассудит бригада Сергея Иванова

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги между столичными «Спартаком» и «Динамо» рассудит бригада во главе с Сергеем Ивановым, сообщает Telegram-канал Российского футбольного союза.

Помогать Иванову будут Дмитрий Мосякин и Варанцо Петросян. Резервным судьей назначен Игорь Панин. За работу видеоассистента рефери будут отвечать Владислав Безбородов и Николай Богач.

После 21 тура «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 41 очко, «Динамо» с 35 очками располагается на пятом месте.

Матч начнется 8 апреля в 19:30 мск.