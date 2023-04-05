Кукуян назначен главным арбитром матча «Локомотив» – «Зенит»

Бригада Павла Кукуяна назначена на матч 22-го тура между «Локомотивом» и «Зенитом», сообщает Российский футбольный союз.

Ассистентами Кукуяна будут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. За работу видеоассистента рефери будут отвечать Виталий Мешков и Игорь Демешко. Матч состоится 9 апреля и начнется в 20:00.

Назначения на другие матчи выглядят следующие.

8 апреля (суббота).

«Торпедо» – «Факел». Главный судья – Сергей Карасев, ассистенты – Александр Богданов, Максим Ковалев; VAR – Артём Чистяков, Илья Елеференко. Начало матча в 14:00.

«Ахмат» – «Урал». Главный судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; VAR – Рафаэль Шафеев, Роман Усачев. Начало матча в 16:30.

9 апреля (воскресенье).

«Сочи» – «Крылья Советов». Главный судья – Кирилл Левников, ассистенты – Алексей Лунёв, Дмитрий Ермаков; VAR – Василий Казарцев, Рустам Мухтаров. Начало матча в 14:00.

ЦСКА – «Химки». Главный судья – Роман Галимов, ассистенты – Алексей Ширяев, Андрей Образко; VAR – Владислав Безбородов, Максим Гаврилин. Начало матча в 16:30.

«Краснодар» – «Пари НН». Главный судья – Сергей Чебан, ассистенты – Михаил Иванов, Дмитрий Семёнов; VAR – Ян Бобровский, Арам Петросян. Начало матча в 19:00.

10 апреля (понедельник)

«Оренбург» – «Ростов». Главный судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; VAR – Виталий Мешков, Андрей Веретешкин. Начало матча в 17:00