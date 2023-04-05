В «ПСЖ» опасаются, что Неймар не пройдет медосмотр в новом клубе

В руководстве «Пари Сен-Жермен» опасаются, что физическое состояние бразильского нападающего Неймара не позволит ему пройти медосмотр в новом клубе, в случае трансфера, сообщает Le Parisien.

По данным источника, в клубе опасаются последствий травмы лодыжки, полученной в середине февраля в матче с «Лиллем». Из-за нее бразилец вынужден был досрочно завершить сезон, а после перенести операцию в Дохе.

В настоящее время Неймар, чей контракт рассчитан до лета 2027 года, проходит реабилитацию.

Ранее сообщалось, что Неймар хотел бы остаться в «ПСЖ», а руководство клуба рассматривает все варианты, в том числе и продажи бразильца в другой клуб. В нынешнем сезоне Лиги 1 на счету Неймара 20 матчей, 13 голов и 11 результативных передач.