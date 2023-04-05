Украинского чиновника, обвиняемого в хищении денег, избрали в исполком УЕФА

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко переизбран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Выборы состоялись на 47-м конгрессе организации в Лиссабоне. Помимо Павелко членами исполкома организации стали Арманд Дука (Албания), Йеспер Меллер Кристенсен (Дания), Петр Фусек (Чехия), Леван Кобиашвили (Грузия), Луис Рубиалес (Испания) и Филипп Диалло (Франция). Все они были избраны на четырехлетний срок.

Представитель Германии Ханс Йоахим Ватцке стал членом исполкома на два года. В число членов исполкома вошла представительница Уэльса Лаура Макаллистер.

Ранее, в ноябре минувшего года, Печерский районный суд Киева арестовал главу УАФ Андрея Павелко на два месяца с возможностью выхода под залог 268,6 тысячи долларов. Ему было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи»