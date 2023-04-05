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«Типичный футболист без мозгов». Петржела – о желании Малкома покинуть «Зенит»

Бывший главный тренер сине-бело-голубых жестко отреагировал на слова бразильца.
05 апреля 2023 15:23
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела жестко отреагировал на слова бразильского нападающего Малкома о желании покинуть команду ради выступления в еврокубках.

«Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Но ведь из-за политики как раз и нет Лиги чемпионов. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство. Повторюсь, типичное поведение футболиста без мозгов», – цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

По словам чешского специалиста, с уходом Малкома ничего страшного не произойдет, потому что на смену легионерам придут молодые российские игроки, у которых сейчас нет шансов попасть в основу.

Ранее Малком заявил, что может покинуть состав действующих чемпионов России после окончания этого сезона.

Напомним, что бразилец перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 27 матчах, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач.

24 февраля 2023 года 26-летний форвард получил российское гражданство.

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