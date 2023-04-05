Игорь Шалимов: «Спартак» напоминает среднюю немецкую команду

Российский тренер Игорь Шалимов сравнил «Спартак» со средними командами немецкой Бундеслиги.

– «Спартак» немного отходит от своей игры — очень рано начинается долбёжка в штрафную на высоких игроков. Чем больше выходит иностранцев, тем более силовым становится футбол — напоминает среднюю немецкую команду, — цитирует Игоря Шалимова «РБ-Спорт».

«Спартак» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги сыграл нулевую ничью с «Ахматом», а в ответном полуфинальном матче Кубка России проиграл «Уралу» и отправился в Путь регионов.

После 21 туров «Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в чемпионате России, отставая на 10 очков от лидирующего «Зенита».