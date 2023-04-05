Тренер «Спартака» Абаскаль посетит заседание КДК РФС

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что посетит заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, назначенное на четверг.

– Да, я знаю о том, что меня пригласили на КДК. Завтра буду. Приношу извинения, если мои эмоции кого-то задели. Как я говорил на пресс-конференции, это относилось к ситуации, а не к судьям или каким-то другим людям, – цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Напомним, что одним из вопросов на повестке дня заседания – поведение Абаскаля на послематчевой пресс-конференции и его высказывания в адрес судей после матча 21-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (0:0).

После игры с грозненцы Абаскаль очень эмоционально охарактеризовал работу судей, а также отметил, что вратарь соперников Георги Шелия умышленно затягивал игру.