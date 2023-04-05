Булыкин назвал провалом вылет московского «Динамо» из Кубка России

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о вылете «Динамо» из Кубка России, где на стадии полуфинала финала Пути регионов бело-голубые уступили «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти).

«Вылет «Динамо» в Кубке России - это провал. В столетие клуба хотели выступить хорошо, а в итоге ни Кубка и вряд ли чего-то добьются в чемпионате, - приводит слова бывшего игрока «Чемпионат».

Добавим, что «Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где встретится с проигравшей по итогам двухматчевого противостояния командой из 1/2 финала Пути РПЛ.