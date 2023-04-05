Бушманов уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ в текущем сезоне

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Евгений Бушманов заявил, что «Локомотив» уже выполнил задачи по сохранении прописки в РПЛ.

«Клуб победил в четырех матчах чемпионата из четырех возможных. Судя по их выступлениям, речь о вылете команды и стыковым встречам уже не идет. И все это благодаря грамотной работе руководства, тренерского штаба и футболистов. На следующий сезон перед «Локомотивом» будет поставлена совершенно другая цель», – приводит слова Бушманова «Газета.Ru».

Добавим, что в настоящий момент «Локомотив» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 очков после 21 проведенного матча.

9 апреля подопечные Михаила Галактионова примут на своем поле «Зенит».