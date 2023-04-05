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Заболотный и Кучаев выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»

Вторая игра полуфинала Пути РПЛ Кубка России между командами состоится сегодня в Москве. 
05 апреля 2023 18:22
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы ЦСКА и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на ответный полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что первая встреча, проходившая в Самаре, завершилась со счетом 2:2.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Роша, Мойзес, Агапов, Зайнутдинов, Мендес, Кучаев, Обляков, Чалов, Заболотный.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Рассказов, Костанца, Коваленко, Гарре, Цыпченко, Сычевой.

Добавим, что матч 1/2 финала турнира между ЦСКА и «Крыльями Советов» пройдет сегодня, 5 апреля, на ВЭБ Арене в Москве. Начало встречи – 19:30 мск.

источник: «Советский спорт»
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