«Барселона» нацелилась на форварда «Ливерпуля» Салаха 

Руководство «Барселоны» рассчитывает подписать нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Catalunya Radio.

Как утверждает источник, каталонский клуб заинтересован в услугах 31-летнего футболиста, однако по причине ограниченного лимита зарплат может отказаться от египетского игрока. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В текущем сезоне за команду Юргена Клоппа он отыграл 41 матч, забил 23 гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2025 года.