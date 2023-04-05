Ионов может продлить контракт с «Краснодаром» на следующий сезон

«Краснодар» планирует продлить соглашение с нападающим команды Алексеем Ионовым. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, черно-зеленые рассчитывают продолжить сотрудничество с 34-летним форвардом и предложат ему новый годичный контракт в ближайшее время. Нынешнее соглашение футболиста истекает ближайшим летом.

Добавим, что Ионов перешел в «Краснодар» в октябре 2020 года. В текущем сезоне за краснодарский клуб он отыграл 25 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Ранее российский нападающий выступал «Зенит», «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА и «Ростов».