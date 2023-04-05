Гогниев признался, что доволен своей проделанной работой в «Химках»

Экс-наставник «Химок» Спартак Гогниев поделился мнением о своем увольнении из подмосковного клуба.

«Спокойно воспринимаю свою отставку. Мне кажется, что руководство приняло верное решение в какой-то степени, предложив прекратить сотрудничество со мной. Любой тренер должен давать результат, от него зависит судьба команды. Изменения в штабе могут пойти на пользу, встряхнуть футболистов. Я не держу никаких обид, у нас здоровые отношения с руководителями «Химок». Своей работой я в принципе доволен, многое успели сделать», – приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 21 проведенного матча. В настоящее время красно-черными руководит исполняющий обязанности главного тренера Ринат Билялетдинов.