ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гогниев признался, что доволен своей проделанной работой в «Химках»

42-летний специалист покинул должность главного тренера красно-черных 3 апреля. 
05 апреля 2023 19:16
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник «Химок» Спартак Гогниев поделился мнением о своем увольнении из подмосковного клуба.

«Спокойно воспринимаю свою отставку. Мне кажется, что руководство приняло верное решение в какой-то степени, предложив прекратить сотрудничество со мной. Любой тренер должен давать результат, от него зависит судьба команды. Изменения в штабе могут пойти на пользу, встряхнуть футболистов. Я не держу никаких обид, у нас здоровые отношения с руководителями «Химок». Своей работой я в принципе доволен, многое успели сделать», – приводит слова Гогниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 21 проведенного матча. В настоящее время красно-черными руководит исполняющий обязанности главного тренера Ринат Билялетдинов.

источник: «Спорт-Экспресс»
Гогниев признался, что доволен своей проделанной работой в «Химках»
42-летний специалист покинул должность главного тренера красно-черных 3 апреля. 
05.04.2023 19:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Двор без калитки»: Червиченко раскритиковал оборону «Спартака»
По мнению функционера, московский клуб слишком много пропускает.
05.04.2023 19:13
Футбол
Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брентфордом» должен показать свой лучший футбол
Встреча состоится сегодня, 5 апреля.
05.04.2023 18:57
Футбол
Ионов может продлить контракт с «Краснодаром» на следующий сезон
34-летний игрок выступает за «быков» с 2020 года. 
05.04.2023 18:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» нацелилась на форварда «Ливерпуля» Салаха 
Сине-гранатовые могут столкнуться с проблемой оформления трансфера из-за высокой зарплаты египтянина. 
05.04.2023 18:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Заболотный и Кучаев выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Крыльями Советов»
Вторая игра полуфинала Пути РПЛ Кубка России между командами состоится сегодня в Москве. 
05.04.2023 18:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Лэмпард выразил желание временно возглавить «Челси»
Ранее наставник уже был главным тренером лондонского клуба.
05.04.2023 18:18
Футбол
Бушманов уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ в текущем сезоне
После возобновления чемпионата России железнодорожники одержали четыре победы кряду. 
05.04.2023 18:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«30 миллионов - это потолок»: Барбоза - о возможном трансфере Малкома из «Зенита»
Бразилец может покинуть петербургский клуб.
05.04.2023 17:57
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика