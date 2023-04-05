Мюллер разочарован вылетом «Баварии» из Кубка Германии: Очень горькое поражение

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделся мнением о поражении своей команды от «Фрайбурга» (1:2) в Кубке Германии.

«Очень горькое поражение. Сложно анализировать матч, так как в конце концов все будут обсуждать результат», - приводит слова футболиста Bild.

Напомним, что в составе «Баварии» гол забил Дайо Упамекано. Француз отличился на 19-й минуте. Победу «Фрайбургу» принесли точные удары Николаса Хефлера (27-я минута) и Лукаса Хелера, реализовавшего пенальти в компенсированное время (90+5).

Таким образом, «Бавария» потерпела первое поражение при новом главном тренере Томасе Тухеле.