«Реал» интересуется нападающим сборной Франции Коло-Муани 

Руководство «Реала» рассматривает возможность приобретения форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сливочные нуждаются в усилении атаки команды, поэтому обратили своего внимание на форварда франкфуртской команды. Сообщается, что в услугах француза также заинтересованы «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета 2022 года. В текущем сезоне в составе «орлов» он принял участие в 37 матчах, забил 19 голов и отдал 14 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.