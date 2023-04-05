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«Зенит» может провести товарищеский матч с командой из Китая в этом году 

Питерский клуб входит в план по сотрудничеству с Китаем в сфере физической культуры и спорта. 
05 апреля 2023 20:16
автор: Глеб Шевяков

«Зенит» намерен принять участие в контрольной игре с клубом из Китая. Об этом сообщает «Чемпионат».

Как утверждает источник, согласно правительственному плану по сотрудничеству между Россией и Китаем в сфере физической культуры и спорта в 2022–2023 годах, у сине-бело-голубых есть возможность провести товарищеский матч с одним из клубов китайского чемпионата. Сообщается, что в настоящее время питерцы не ведут переговоров с конкретной командой, а разрабатывают стратегию проведения на будущее.

Добавим, что в марте 2022 года «Зенит» провел товарищескую игру с «Фенербахче» (2:2). Вся прибыль, вырученная с проведенной встречи, была перечислена на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

источник: Чемпионат.com
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