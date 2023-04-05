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Месси отказался от перехода в «Аль-Хиляль» 

Саудовский клуб предлагал аргентинцу зарплату в размере 400 миллионов евро в год.
05 апреля 2023 20:28
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не принял предложение от «Аль-Хиляля». Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 35-летний форвард не собирается выступать в чемпионате Саудовской Аравии в следующем сезоне, поэтому отказался от перехода в Эр-Риядский клуб, несмотря на предложенную заработную плату в размере 400 миллионов евро за сезон. Сообщается, что аргентинский футболист рассчитывает остаться в Европе.

Напомним, что контракт Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Всего за парижан он провел 67 матчей, забил 29 голов и отдал 32 результативные передачи.

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