ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хаверц – о возможном уходе из «Челси»: Не хочу менять команды каждые пару лет

Немецкий форвард присоединился к лондонской команде в 2020 году. 
05 апреля 2023 20:43
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Челси» Кай Хаверц поделился мнением о своем возможном уходе из английской команды.

«Мое соглашение истекает лишь через два года. Я не тот футболист, который переходит из команды в команду каждые пару лет. Мне комфортно в «Челси», я люблю здешних фанатов и этот клуб. Я не вел переговоров с «Баварией» с момента перехода сюда», – приводит слова Хаверца Bild.

Ранее сообщалось, что в услугах немца заинтересован главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который в прошлом году покинул пост наставника «пенсионеров».

Напомним, что Хаверц выступает за «Челси» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне за синих он провел 38 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

источник: Bild
«Амкар» уволил Хузина с поста главного тренера команды 
Пермский клуб принял решение об отставке 51-летнего специалиста.
05.04.2023 20:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хаверц – о возможном уходе из «Челси»: Не хочу менять команды каждые пару лет
Немецкий форвард присоединился к лондонской команде в 2020 году. 
05.04.2023 20:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Месси отказался от перехода в «Аль-Хиляль» 
Саудовский клуб предлагал аргентинцу зарплату в размере 400 миллионов евро в год.
05.04.2023 20:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» может провести товарищеский матч с командой из Китая в этом году 
Питерский клуб входит в план по сотрудничеству с Китаем в сфере физической культуры и спорта. 
05.04.2023 20:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Реал» интересуется нападающим сборной Франции Коло-Муани 
За 24-летним футболистом следят несколько топ-клубов.
05.04.2023 20:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мюллер разочарован вылетом «Баварии» из Кубка Германии: Очень горькое поражение
Мюнхенский клуб уступил «Фрайбургу».
05.04.2023 19:52
Футбол
Попугай ара помешал проведению футбольного матча в Португалии
Встреча молодежный команд прервалась из-за приземлившейся на поле птицы.
05.04.2023 19:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гогниев признался, что доволен своей проделанной работой в «Химках»
42-летний специалист покинул должность главного тренера красно-черных 3 апреля. 
05.04.2023 19:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Двор без калитки»: Червиченко раскритиковал оборону «Спартака»
По мнению функционера, московский клуб слишком много пропускает.
05.04.2023 19:13
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика