Хаверц – о возможном уходе из «Челси»: Не хочу менять команды каждые пару лет

Нападающий «Челси» Кай Хаверц поделился мнением о своем возможном уходе из английской команды.

«Мое соглашение истекает лишь через два года. Я не тот футболист, который переходит из команды в команду каждые пару лет. Мне комфортно в «Челси», я люблю здешних фанатов и этот клуб. Я не вел переговоров с «Баварией» с момента перехода сюда», – приводит слова Хаверца Bild.

Ранее сообщалось, что в услугах немца заинтересован главный тренер «Баварии» Томас Тухель, который в прошлом году покинул пост наставника «пенсионеров».

Напомним, что Хаверц выступает за «Челси» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне за синих он провел 38 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.