«Амкар» уволил Хузина с поста главного тренера команды 

Российский специалист Рустем Хузин уволен с должности главного тренера «Амкара». Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.

Сообщается, что руководство пермской команды поблагодарила 51-летнего тренера и его штаб за работу и профессионализм, а также пожелали успешной дальнейшей карьеры.

Отметается, что исполняющим обязанностями главного тренера стал Иван Черенчиков.

Добавим, что в настоящий момент «Амкар» выступает во Второй лиге. После 18-и матчей команда набрала 36 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице.