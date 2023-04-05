«Барселона» и «Реал» определились со стартовыми составами на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании.

Отметим, что первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

«Барселона»: Тер Штеген, Араухо, Кунде, Бускетс, Алонсо, Бальде, Роберто, Кессье, Рафинья, Гави, Левандовски.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Карвахаль, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Родриго, Бензема.

Добавим, что второй полуфинальный матч турнира между «Барселоной» и «Реалом» состоится сегодня, 5 апреля на «Камп Ноу».