ЦСКА вырвал победу у «Крыльев Советов» в ответном матче Кубка России

Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли «Крылья Советов» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу в матче московской команде принес автогол защитника самарцев Гленна Бейла, который отправил мяч в свои ворота на 92-й минуте.
Напомним, что первая встреча 1/2 финала турнира завершилась вничью (2:2).
Таким образом, ЦСКА выходит в финал Пути РПЛ Кубка России, где встретится с «Уралом».
Кубок России
Путь РПЛ
1/2 финала
Ответный матч
ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (0:0)
Гол: Бейл (автогол), 90+2.
источник: «Советский спорт»