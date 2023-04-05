ЦСКА вырвал победу у «Крыльев Советов» в ответном матче Кубка России

Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли «Крылья Советов» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу в матче московской команде принес автогол защитника самарцев Гленна Бейла, который отправил мяч в свои ворота на 92-й минуте.

Напомним, что первая встреча 1/2 финала турнира завершилась вничью (2:2).

Таким образом, ЦСКА выходит в финал Пути РПЛ Кубка России, где встретится с «Уралом».

Кубок России

Путь РПЛ

1/2 финала

Ответный матч

ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: Бейл (автогол), 90+2.