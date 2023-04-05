Харлачев считает, что «Динамо» стоит обратить внимание на российских тренеров 

Бывший полузащитник «Динамо» Евгений Харлачев поделился мнением по поводу возможного увольнения главного тренера команды Славиши Йокановича.

«Я считаю, что менять наставника по ходу сезона – неудачная идея. «Динамо» стоило изначально направить свой взор на российских тренеров. В нашей стране есть отличные опытные специалисты, которые ничуть не хуже Йокановича. Мне нравится его работа, но, по моему мнению, «Динамо» нужен россиянин на посту наставника. Динамовцы Точилин или Кобелев прекрасные варианты, приводит слова Харлачева «РБ Спорт».

Напомним, что во вторник, 4 апреля «Динамо» завершило свое выступление в Кубке России, проиграв в полуфинале «Акрону» по пенальти.

В настоящий момент бело-голубые располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко после 21-го матча.