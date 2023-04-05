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Бышовец – о возможном уходе Малкома из «Зенита»: Это будет потеря 

По мнению российского специалиста, 26-летний бразилец делают разницу, выступая за питерцев.
05 апреля 2023 22:02
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался насчет потенциального ухода бразильского нападающего Малкома из питерской команды.

«Мне кажется, что все бразильские футболисты в составе «Зенита» приносит большой вклад в победы клуба. Они демонстрируют на поле зрелищность и качество. Безусловно, Малком полезен в играх, его голы влияют на результат. Для «Зенита» его уход станет огромной потерей», – приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он провел 27 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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