Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался насчет потенциального ухода бразильского нападающего Малкома из питерской команды.

«Мне кажется, что все бразильские футболисты в составе «Зенита» приносит большой вклад в победы клуба. Они демонстрируют на поле зрелищность и качество. Безусловно, Малком полезен в играх, его голы влияют на результат. Для «Зенита» его уход станет огромной потерей», – приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Напомним, что Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он провел 27 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.