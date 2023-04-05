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Сборные России и Ирака планируют провести товарищеский матч в сентябре 

В конце марта подопечные Валерия Карпина обыграли иракскую национальную команду со счетом 2:0.
05 апреля 2023 22:29
автор: Глеб Шевяков

Сборная России предварительно согласовала проведение очередного контрольного матча с национальной командой Ирака. Об этом сообщает Iraq Football Podcast в соцсетях со ссылкой на Al Alrabia SportsTV.

Как утверждает источник, местом проведения игры станет столица Ирака — Багдад. Товарищеский матч между сборными планируется провести в сентябре 2023 года.

Добавим, что в этом году национальные команды России и Ирака уже встречались на поле. Встреча, прошедшая 26 марта в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

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