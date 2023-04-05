«Челси» рассчитывает приобрести нападающего и полузащитника следующим летом

Руководство «Челси» считает, что команда по-прежнему нуждается в новых игроках и определило цели на следующее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, «пенсионеры» находятся в поисках центрального форварда и опорного полузащитника. Сообщается, что синие планируют от трех до пяти трансферов ближайшим летом.

Добавим, что прошедшей зимой состав «Челси» пополнили восемь футболистов, включая хавбека Энцо Фернандеса и украинского нападающего Михаила Мудрика.