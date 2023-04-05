«Ньюкасл» на выезде разгромил «Вест Хэм», одержав четвертую победу кряду в АПЛ

Футболисты «Ньюкасла» в гостях победили «Вест Хэм» (5:1) в отложенном матче седьмого тура чемпионата Англии.

Отметим, что в составе «сорок» голы забили Каллум Уилсон, оформивший дубль на 6-й и 46-й минутах, а также Жоэлинтон (13, 90) и Александр Исак (82). Хозяева ответили забитым мячом Курта Зума (40).

Таким образом, подопечные Эдди Хау выиграли свой четвертый матч кряду в АПЛ. В данный момент команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 53 очка. В свою очередь лондонцы идут 15-ми (27 очков).

8 апреля «Ньюкасл» отправится в гости к «Брентфорду», а «Вест Хэм» в тот же день на выезде встретится с «Фулхэмом».

Чемпионат Англии

7-й тур

«Вест Хэм» – «Ньюкасл» – 1:5 (1:2)

Голы: Зума, 40 – Уилсон, 6, 46. Жоэлинтон, 13, 90. Исак, 82.