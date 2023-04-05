«Манчестер Юнайтед» минимально победил «Брентфорд» благодаря забитому мячу Рэшфорда

Отложенный матч 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд» завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встречи стал нападающий «манкунианцев» Маркус Рэшфорд (27-я минута).

Подопечные Эрика тен Хага набрали 53 очка и расположились на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. «Красные дьяволы» одержали первую победу в последних четырех турах. «Брентфорд» идет девятым (43 очка).

8 апреля «МЮ» у себя примет «Эвертон», а «Брентфорд» в тот же день сыграет дома с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

25-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд» – 1:0 (1:0)

Гол: Рэшфорд, 27.