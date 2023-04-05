«Реал» разгромил «Барселону» в ответном матче полуфинала Кубка Испании, Бензема оформил хет-трик

Футболисты «Реала» на выезде оказались сильнее «Барселоны» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 4:0 в пользу сливочных.

В составе гостей хет-трик оформил нападающий Карим Бензема (50-я, 58-я и 81-я минуты), один гол на счету форварда Винисиуса Жуниора (45+1).

Напомним, что первый полуфинальный матч футбольных клубов закончился победой «Барселоны» со счетом 1:0.

Таким образом, «Реал» выходит в финал Кубка Испании, где сыграет с «Осасуной».

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

«Барселона» – «Реал» – 0:4 (0:1)

Голы: Винисиус, 45+1. Бензема, 50, 58, 81.

Первый матч - 1:0.