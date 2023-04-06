Наставник «Акрона» Калешин раскритиковал формат Кубка России

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин отметил недостатки нового формата Кубка России по футболу.

«Команды из разных лиг не в равных условиях. У клубов из РПЛ серьезное преимущество из-за того, что потом у них второй шанс. Сам интерес к турниру повысился. Плюс финансовая заинтересованность: каждый раунд оплачивается. Это влияет. Практически все представители РПЛ выставляют основные составы. А так у команд из низшего эшелона при этой формуле были минимальные шансы зайти далеко», - приводит слова специалиста Metaratings.

Напомним, в пути регионов «Акрон» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» и теперь поборется за выход в суперфинал с победителем пары «Краснодар» - «Ростов», а также самарскими «Крыльями Советов» и столичным «Спартаком». Жеребьевка следующей стадии состоится позже.