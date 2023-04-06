Понсе признался, что готов получить российское гражданство

Венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе прокомментировал возможность получения российского гражданства.

«Сложный вопрос, ведь у меня и так три гражданства: Испании, Венесуэлы и Колумбии. Мне нельзя иметь больше трех паспортов. Если была бы такая возможность, то, конечно, сделал бы себе российский паспорт», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, накануне в пути регионов Кубка России «Акрон» в серии пенальти обыграл московское «Динамо» и теперь поборется за выход в суперфинал с победителем пары «Краснодар» - «Ростов», а также самарскими «Крыльями Советов» и столичным «Спартаком».

Жеребьевка следующей стадии состоится позже.