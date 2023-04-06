«ПСЖ» хочет угрозами заставить Месси, Рамоса и еще нескольких футболистов подписать новые контракты

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш надеется угрозами заставить подписать Лионелья Месси, Серхио Рамоса, а также защитника Хуана Берната, хавбеков Витинью, Карлоса Солеру, Рената Саншеша, Фабиана Руиса и нападающего Уго Экитике подписать новые контракты, сообщает Le Parisien.

По данным французских журналистов, в клубе пугают своих игроков, что готовы расстаться с ними в любой момент.

Добавим, что у Месси, Рамоса и Экитике соглашения истекают грядущим летом, контракт Берната рассчитан до 2025 года, а у полузащитников - в 2027 году.