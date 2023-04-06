Хави – после матча с «Реалом»: Чувствуем бессилие. Это поражение будет очень тяжело переварить

Накануне, 5 апреля, «Реал» разгромил «Барселону» в ответном матче ½ финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0. Таким образом, «сливочные» вышли в финал турнира, где сыграют с «Осасуной».

Главный тренер сине-гранатовых Хави Эрнандес выразил мнение, что его команда доминировала в первом тайме и могла выиграть встречу, однако, игроки не реализовали ряд опасных моментов.

«Думаю, что в первом тайме счет точно должен был быть в нашу пользу. Это поражение будет очень тяжело переварить.

Считаю, что мы боролись до самого конца, хотя счет на табло этого не отражает. В футболе важны моменты, и мы не смогли извлечь пользу из своих. Чувствуем бессилие от того, что не вышли в финал и не навязали борьбу», – приводит слова Хави Marca.