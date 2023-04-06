Широков раскритиковал реформу Второй лиги: Если цель - похоронить нас, надо сказать прямо

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков прокомментировал идею перевести чемпионат Второй лиги на систему «весна-осень».

«Если цель похоронить Вторую лигу, тогда надо об этом прямо сказать. Мы остаемся Второй лигой, только увеличиваем бюджет. Ради чего? Нас на центральном телевидении показывают, какие-то мегаспонсоры пришли? Я этого не видел. Проблема не в реформе, а в том, что она не доработана. Я тоже за развитие лиги, но эта реформа для меня лично не понятна», - приводит слова Широкова Sport24.ru.

Напомним, ранее в РФС выдвинули идею вернуть соревнования во Второй лиге на систему «весна-осень». Многие руководители клубов жалуются на длительный зимний перерыв, во время которого игры не проводятся, а футболистам приходиться продолжать платить зарплату. На организацию сборов в этот период средств не хватает.

За последние несколько лет количество участников соревнований во Второй лиге значительно сократилось. Команды снимаются с первенства и прекращают свое существование.