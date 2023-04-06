Лэмпард возглавит «Челси» до конца сезона

Английский специалист Фрэнк Лэмпард будет назначен главным тренером «Челси» до конца сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, у легенды «синих» мало шансов остаться на должности в дальнейшем, клуб будет за это время искать опытного наставника.

Напомним, что Лэмпард уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год, став самым худшим тренером клуба времен Романа Абрамовича по среднему количеству очков за матч (1,67).

Последним место работы Лэмпарда был «Эвертон», откуда он был уволен в январе 2023 года из-за неудовлетворительных результатов.