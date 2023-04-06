Роберто прокомментировал крупное поражение «Барселоны» в матче с «Реалом»

Накануне, 5 апреля, «Реал» разгромил «Барселону» в ответном матче ½ финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счетом 4:0. Таким образом, «сливочные» вышли в финал турнира, где сыграют с «Осасуной».

Полузащитник сине-гранатовых Серхио Роберто не стал скрывать, что команда находится в подавленном состоянии.

«Это очень болезненное поражение. В первом тайме мы не заслуживали того, чтобы проиграть: у нас был контроль и моменты, но они забили в контратаке.

Психологически счет 0:1 причинял боль, но в перерыве мы говорили о том, что это было незаслуженно, что мы проводим хорошую игру. Но счет 0:2 дорого нам обошелся», – заявил Роберто, чьи слова приводит AS.